Cérémonie des voeux du Maire Théâtre Olympia Arcachon

Cérémonie des voeux du Maire

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de vous accueillir lors de la traditionnelle cérémonie des vœux.

Une belle occasion de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée, de dévoiler les projets qui animeront la ville en 2026, de rencontrer les élus et de partager un moment privilégié avec les habitants.

Venez nombreux ! .

