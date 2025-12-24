Cérémonie des Vœux du Maire, chemin de Masse Fuveau

Cérémonie des Vœux du Maire

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 18h30. chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 18:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

A l’occasion des voeux à la population fuvelaine, Madame le maire de Fuveau et son conseil municipal, ont le plaisir de vous convier au spectacle CLAP ! qui sera suivi d’un buffet dînatoire.

chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00 communication@mairie-fuveau.com

English :

On the occasion of the new year’s greetings to the people of Fuveau, the Mayor of Fuveau and her municipal council are pleased to invite you to the CLAP! show, followed by a buffet dinner.

