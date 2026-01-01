Cérémonie des Vœux du Maire Salle des Fêtes Saint-Sulpice-de-Royan

Cérémonie des Vœux du Maire

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 19:30:00

2026-01-16

Le Maire et le Conseil Municipal de Saint-Sulpice-de-Royan sont heureux de vous accueillir le vendredi 16 janvier à 18h30 pour la traditionnelle Cérémonie des vœux à la population.

Salle des Fêtes Place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr

English :

The Mayor and Town Council of Saint-Sulpice-de-Royan are delighted to welcome you on Friday January 16 at 6.30pm for the traditional Cérémonie des v?ux à la population .

