Cérémonie des vœux du Maire Gymnase Pierre Maudelonde Trouville-sur-Mer

Cérémonie des vœux du Maire

Gymnase Pierre Maudelonde 33 Avenue Barnstaple Trouville-sur-Mer Calvados

La Ville de Trouville-sur-Mer vous donne rendez-vous pour partager un moment fort de la vie municipale !

À partir de 19h, découvrez la rétrospective de l’année 2025, un retour en images sur les projets, réalisations et temps forts qui ont rythmé la commune.

L’évènement est ouvert à toutes et à tous, en entrée libre, au Gymnase Pierre Maudelonde

(33 avenue Barnstaple).

Un temps convivial pour commencer ensemble la nouvelle année ! .

Gymnase Pierre Maudelonde 33 Avenue Barnstaple Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 41 41

English : Cérémonie des vœux du Maire

The Town of Trouville-sur-Mer invites you to share a special moment in municipal life!

Starting at 7pm, discover the retrospective of the year 2025, a look back in images on the projects, achievements and highlights that have set the pace for the town.

