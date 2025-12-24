Cérémonie des voeux, Gujan-Mestras
Cérémonie des voeux, Gujan-Mestras jeudi 8 janvier 2026.
Cérémonie des voeux
Patinoire Municipale Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
La traditionnelle cérémonie des vœux à la population se déroulera le jeudi 09 janvier 2025 à 18h30 à la Patinoire Municipale. .
Patinoire Municipale Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cérémonie des voeux
L’événement Cérémonie des voeux Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Gujan-Mestras