Cérémonie des voeux

Patinoire Municipale Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population se déroulera le jeudi 09 janvier 2025 à 18h30 à la Patinoire Municipale. .

Patinoire Municipale Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cérémonie des voeux

L’événement Cérémonie des voeux Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Gujan-Mestras