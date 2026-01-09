Cérémonie des vœux Salle multi-services Issigeac
Salle multi-services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Le Conseil Municipal et le Maire convient les habitants d’Issigeac et toutes les personnes qui œuvrent pour le développement de la petite cité de caractère à la présentation des vœux 2026.
Nous partagerons le verre de l’amitié autour d’un buffet de desserts. .
Salle multi-services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 70 32
