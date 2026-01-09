Cérémonie des vœux Salle multi-services Issigeac

Cérémonie des vœux

Salle multi-services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Le Conseil Municipal et le Maire convient les habitants d’Issigeac et toutes les personnes qui œuvrent pour le développement de la petite cité de caractère à la présentation des vœux 2026.

Nous partagerons le verre de l’amitié autour d’un buffet de desserts. .

Salle multi-services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 70 32

