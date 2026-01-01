Cérémonie des vœux Abbaye Cistercienne La Séauve-sur-Semène
Cérémonie des vœux Abbaye Cistercienne La Séauve-sur-Semène mardi 13 janvier 2026.
Cérémonie des vœux
Abbaye Cistercienne 1 place de l’abbaye La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Début : 2026-01-13 19:00:00
fin : 2026-01-13
2026-01-13
Frédéric Girodet, Président de la Communauté de communes Loire Semène vous souhaite ses meilleurs voeux pour l’année 2026.
Abbaye Cistercienne 1 place de l’abbaye La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50 accueil@loire-semene.fr
English :
Frédéric Girodet, President of the Communauté de communes Loire Semène, wishes you all the best for 2026.
