Cérémonie des vœux Abbaye Cistercienne La Séauve-sur-Semène

Cérémonie des vœux

Abbaye Cistercienne 1 place de l’abbaye La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 19:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Frédéric Girodet, Président de la Communauté de communes Loire Semène vous souhaite ses meilleurs voeux pour l’année 2026.

Abbaye Cistercienne 1 place de l’abbaye La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50 accueil@loire-semene.fr

English :

Frédéric Girodet, President of the Communauté de communes Loire Semène, wishes you all the best for 2026.

