Cérémonie des voeux, Salle Jean Varnier Les Moutiers-en-Retz

Salle Jean Varnier Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-04 11:00:00

fin : 2026-01-04 11:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Pour célébrer ensemble la nouvelle année, Pascale Briand, Maire des Moutiers-en-Retz, et l’ensemble de l’équipe municipale ont le plaisir de convier les habitants à la cérémonie des vœux.

La cérémonie des vœux est une occasion unique de se rassembler et de célébrer ensemble les réussites de l’année passée tout en se projetant vers l’avenir avec optimisme et détermination.

Salle Jean Varnier Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

To celebrate the New Year together, Pascale Briand, Mayor of Les Moutiers-en-Retz, and the entire municipal team are pleased to invite all residents to the New Year’s ceremony.

