Cérémonie des voeux Salle Paul Eluard Montbard
Cérémonie des voeux Salle Paul Eluard Montbard samedi 10 janvier 2026.
Cérémonie des voeux
Salle Paul Eluard Place Gambetta Montbard Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 18:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
La ville de Montbard, vous convie à la cérémonie des vœux du nouvel an Samedi 10 janvier 2026 à 18h, à l’Espace Paul Eluard. .
Salle Paul Eluard Place Gambetta Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cérémonie des voeux
L’événement Cérémonie des voeux Montbard a été mis à jour le 2025-12-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)