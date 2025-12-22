Cérémonie des voeux, Rouans
Cérémonie des voeux, Rouans vendredi 16 janvier 2026.
Cérémonie des voeux
Espace Coeur en Scène Rouans Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
Date(s) :
2026-01-16
Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Rouans
L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir. La municipalité vous invite à rencontrer les élus, les acte
Au programme
retrospective
mots des élus
projets
verre de l’amitié
Pratique
rendez-vous à la salle Coeur en Scène
plus d’information auprès de la mairie de Rouans
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Rouans .
Espace Coeur en Scène Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 24 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the New Year in the company of local residents and elected representatives, in Rouans
The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, to talk about projects completed and those to come. The municipality invites you to meet its elected representatives, actresses and staff
L’événement Cérémonie des voeux Rouans a été mis à jour le 2025-12-22 par I_OT Pornic