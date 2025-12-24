Cérémonie des voeux, Av. Mal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Cérémonie des voeux

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 18h. Av. Mal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-11 18:00:00

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Participez à la cérémonie des vœux le dimanche 11 janvier 2026 à 18h.

La municipalité de Saint-Rémy-de-Provence vous invite à participer à la cérémonie des vœux, le dimanche 11 janvier 2026 à 18h, à l’Alpilium. .

Av. Mal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 08 10 contact@ville-srdp.fr

Join us for the New Year’s ceremony on Sunday, 11 January 2026 at 6 p.m.

