Cérémonie des voeux Théâtre municipal Pazenais Sainte-Pazanne

Cérémonie des voeux

Théâtre municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:00:00

fin : 2026-01-09 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Sainte-Pazanne. L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir.

Au programme

Un temps convivial permettra de revenir en vidéo sur des temps forts de l’année, et aussi d’écouter le Conseil Municipal Enfants exprimer ses voeux.

C’est en musique avec la Batucada de l’école de musique que se clôturera cette cérémonie.

L’équipe de la restauration scolaire assure les préparations salées et sucrées à base de produits locaux.



Pratique

rendez-vous au Théâtre Municipal Pazenais

plus d’information auprès de la mairie de Sainte-Pazanne

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne. .

Théâtre municipal Pazenais 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 43 74 mairie@sainte-pazanne.com

English :

Come and celebrate the New Year in the company of local residents and elected representatives, in Sainte-Pazanne. The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, talk about projects completed and those to come.

L’événement Cérémonie des voeux Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-12-04 par I_OT Pornic