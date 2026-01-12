Cérémonie des vœux Ville de Soustons Place des Arènes Soustons
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes
Gratuit
Début : 2026-01-14
Madame Frédérique Charpenel, Maire de Soustons, et le conseil municipal vous souhaitent une très belle année 2026 et vous invitent à les rejoindre à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de Madame le Maire à la population soustonnaise . Ouvert à tous
Frédérique Charpenel, Mayor of Soustons, and the municipal council wish you a very happy new year 2026 and invite you to join them for the Mayor’s traditional greetings ceremony for the people of Soustons. Open to all
L’événement Cérémonie des vœux Ville de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-01-09 par OTI LAS