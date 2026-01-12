Cérémonie des vœux Ville de Soustons Place des Arènes Soustons

Cérémonie des vœux Ville de Soustons

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Madame Frédérique Charpenel, Maire de Soustons, et le conseil municipal vous souhaitent une très belle année 2026 et vous invitent à les rejoindre à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux de Madame le Maire à la population soustonnaise . Ouvert à tous

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Cérémonie des vœux Ville de Soustons

Frédérique Charpenel, Mayor of Soustons, and the municipal council wish you a very happy new year 2026 and invite you to join them for the Mayor’s traditional greetings ceremony for the people of Soustons. Open to all

