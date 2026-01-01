Cérémonie des voeux Vue
Cérémonie des voeux
3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique
2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23 19:30:00
2026-01-23
Venez célébrer la nouvelle année en compagnie des habitants et des élus de la commune, rendez-vous à Vue
L’arrivée d’une nouvelle année permet de faire le bilan sur l’année écoulée, parler des projets réalisés et des projets à venir. La municipalité vous invite à rencontrer les élus, les acteurs
Au programme
retrospective
mots des élus
projets
verre de l’amitié
Pratique
rendez-vous à la salle municipale Daniel JEAN, place du Haras
plus d’information auprès de la mairie de Vue
3 Place Sainte-Anne Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 28 34 mairiedevue@wanadoo.fr
English :
Come and celebrate the New Year in the company of local residents and elected representatives, at Vue
The arrival of a new year is an opportunity to take stock of the past year, to talk about projects completed and those to come. The municipality invites you to meet its elected representatives, the players in the local economy and the community
