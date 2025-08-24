Cérémonie d’hommage aux combattants de la Nueve Place Pinel Paris

Cérémonie d’hommage aux combattants de la Nueve Place Pinel Paris dimanche 24 août 2025.

Nous célébrerons également les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la libération des camps de concentration nazis. Le monde apprenait les exterminations et l’horreur grâce à ces déportés, résistants survivants.

« Plus jamais ça » ont-ils crié aux peuples de la terre. Qu’en est-il aujourd’hui ?

PROGRAMME :

Pour celles et ceux qui peuvent et aiment la marche:

Nous vous attendons à 14h30, Place Pinel (Paris 13e, métro National)

Nous serons rejoints par nos amis espagnols de la Asociación Socio Cultural y Club Senderista la Desbandá .

Ils viennent tout exprès de Malaga, Barcelone et autres cités d’Espagne, pour cet hommage aux républicains espagnols engagés dans la 2e DB et pour rendre hommage à la famille d’Anne Hidalgo.

Nous marcherons avec eux jusqu’au jardin des combattants de la Nueve en suivant les traces de la colonne Dronne, entrée dans Paris le 24 août 1944 au soir.

Pour ceux qui ne pourront pas nous suivre durant la marche, nous nous retrouverons à :

17h30, au 1 rue de Lobau, pour rentrer dans le jardin.

Au jardin, comme chaque année, nous nous rassemblerons pour un hommage officiel aux combattants de la Nueve et à tous les républicains espagnols morts pour la liberté

Auront lieu là les diverses prises de paroles des associations et des officiels comme chaque année.

Nous dédions cet hommage 2025, à la maire de Paris, Anne Hidalgo qui a annoncé qu’elle ne serait pas candidate à sa succession en mai 2026. Nous la remercions de son action pour la sauvegarde de la mémoire des Républicains espagnols.

Malheureusement, le 33 rue des Vignoles étant (pour notre plus grande satisfaction) en travaux de rénovation, nous ne pourrons pas vous accueillir pour terminer cette journée. Mais nous vous promettons une belle inauguration des locaux à la réouverture, à l’automne 2026.

POUR LA RÉSERVATION VOICI LE LIEN :

R.S.V.P. en cliquant sur le lien suivant : https://teleservices.paris.fr/formsdicom/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=219&init=trueCRIPTION

R.S.V.P. en cliquant sur le lien suivant : https://teleservices.paris.fr/formsdicom/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=219&init=trueCRIPTION

Entrée : 1 rue de Lobau – Paris 4e Cette invitation personnelle sera demandée sur place Métro : Hôtel de Ville

Invitation officielle ; Crédits : © Mairi de Paris

Ce dimanche 24 août Les associations La desbanda & 24 août 1944 vous invitent à l’hommage aux combattants de la Nueve.

Le dimanche 24 août 2025

de 14h30 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-24T17:30:00+02:00

fin : 2025-08-24T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-24T14:30:00+02:00_2025-08-24T20:00:00+02:00

Place Pinel 20, rue Esquirol 75013 Paris

http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744