Cérémonie d’hommage aux harkis Route Bleue Carry-le-Rouet

Cérémonie d’hommage aux harkis Route Bleue Carry-le-Rouet jeudi 25 septembre 2025.

Cérémonie d’hommage aux harkis

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 11h. Route Bleue Monument aux Morts Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-25 11:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Depuis 2003, chaque 25 septembre, la France rend hommage aux Harkis et aux membres des formations supplétives qui ont combattu aux côtés de l’armée française durant la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962.

Le terme « Harki », dérivé de l’arabe « haraka », signifiant « mouvement », fait référence à des groupes militaires mobiles, engagés dans des unités spécifiques.

La France reconnaît sa responsabilité dans leur drame et poursuit un travail de mémoire, marqué par la cérémonie annuelle du 25 septembre, qui symbolise la réparation et la transmission de cette histoire au sein de la communauté nationale. .

Route Bleue Monument aux Morts Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

Since 2003, every September 25, France has paid tribute to the Harkis and members of the suppletive forces who fought alongside the French army in the Algerian war between 1954 and 1962.

Seit 2003 gedenkt Frankreich an jedem 25. September der Harkis und der Mitglieder der Ersatzformationen, die während des Algerienkriegs zwischen 1954 und 1962 an der Seite der französischen Armee gekämpft haben.

Dal 2003, ogni 25 settembre, la Francia rende omaggio agli Harkis e ai membri delle forze ausiliarie che hanno combattuto a fianco dell’esercito francese nella guerra d’Algeria tra il 1954 e il 1962.

Desde 2003, cada 25 de septiembre, Francia rinde homenaje a los Harkis y a los miembros de las fuerzas auxiliares que lucharon junto al ejército francés en la Guerra de Argelia entre 1954 y 1962.

