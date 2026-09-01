Cérémonie d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives La Baule-Escoublac
vendredi 25 septembre 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Cérémonie d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives
Place de la Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-25 11:30:00
Date(s) :
2026-09-25
La Ville de La Baule-Escoublac et les associations patriotiques bauloises vous invitent à participer à la cérémonie de la Journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives.
Au programme : lecture des messages officiels, dépôt de gerbes et hommage aux morts. .
Place de la Victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
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English :
L’événement Cérémonie d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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