Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Cérémonie d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives

Place de la Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 11:00:00

fin : 2026-09-25 11:30:00

Date(s) :

2026-09-25

La Ville de La Baule-Escoublac et les associations patriotiques bauloises vous invitent à participer à la cérémonie de la Journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives.

Au programme : lecture des messages officiels, dépôt de gerbes et hommage aux morts. .

Place de la Victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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English :

L’événement Cérémonie d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44