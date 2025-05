Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine – Route Bleue Carry-le-Rouet, 8 juin 2025 07:00, Carry-le-Rouet.

Bouches-du-Rhône

Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine Dimanche 8 juin 2025.

À partir de 11h. Route Bleue Monument aux Morts Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

La journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine a lieu le 8 juin. La journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en Indochine a été instituée par décret du 26 mai 2005.

Route Bleue Monument aux Morts

Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 40 festivites@mairie-carrylerouet.fr

English :

The national day of tribute to the « Dead for France » in Indochina is held on June 8. The national day of tribute to those who died for France in Indochina was established by decree on May 26, 2005.

German :

Der nationale Tag zur Ehrung der « Toten für Frankreich » in Indochina findet am 8. Juni statt. Der nationale Tag der Ehrung der « Morts pour la France » in Indochina wurde per Dekret vom 26. Mai 2005 eingeführt.

Italiano :

La giornata nazionale di omaggio ai « Morti per la Francia » in Indocina si svolge l’8 giugno. La giornata nazionale di omaggio ai caduti per la Francia in Indocina è stata istituita con decreto del 26 maggio 2005.

Espanol :

La jornada nacional de homenaje a los « Muertos por Francia » en Indochina se celebra el 8 de junio. El día nacional de homenaje a los caídos por Francia en Indochina se estableció por decreto el 26 de mayo de 2005.

