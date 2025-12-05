Cérémonie d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas

Cérémonie d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Commémoration publique organisée par la Ville de Valréas. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

+33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

English :

Public commemoration organized by the town of Valréas. A vin d’honneur will be served at the end of the ceremony.

