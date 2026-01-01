Cérémonie d’hommage solennel rendu aux martyrs Henri Genevès, Auguste Poinas et Maurice Stivalet fusillés à Valréas le 29 janvier 1944 Château de Simiane Valréas
Cérémonie d’hommage solennel rendu aux martyrs Henri Genevès, Auguste Poinas et Maurice Stivalet fusillés à Valréas le 29 janvier 1944
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Début : 2026-01-29 14:00:00
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Commémoration officielle.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr
English :
Official commemoration.
