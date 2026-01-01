Cérémonie d’hommage solennel rendu aux martyrs Henri Genevès, Auguste Poinas et Maurice Stivalet fusillés à Valréas le 29 janvier 1944 Château de Simiane Valréas

Cérémonie d’hommage solennel rendu aux martyrs Henri Genevès, Auguste Poinas et Maurice Stivalet fusillés à Valréas le 29 janvier 1944

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 14:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Commémoration officielle.

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Official commemoration.

L’événement Cérémonie d’hommage solennel rendu aux martyrs Henri Genevès, Auguste Poinas et Maurice Stivalet fusillés à Valréas le 29 janvier 1944 Valréas a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes