Cérémonie d’ouverture du festival de Cannes au cinéma Saint-Joseph CINEMA SAINT JOSEPH Pornic

Pornic

Cérémonie d’ouverture du festival de Cannes au cinéma Saint-Joseph

CINEMA SAINT JOSEPH 14 rue Notre Dame Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:45:00

fin : 2026-05-12 18:45:00

Date(s) :

2026-05-12

Le cinéma Saint-Joseph vous ouvre les portes de la Croisette soirée d’ouverture du festival de Cannes

Au programme

Vivez l’effervescence du plus grand festival de cinéma au monde sans quitter Pornic ! Nous vous proposons une immersion totale pour le lancement de cette nouvelle édition.

La soirée débutera par la retransmission en direct de la prestigieuse cérémonie d’ouverture paillettes, montée des marches et protocole officiel comme si vous y étiez. Pour prolonger la magie, la séance se poursuivra avec la projection exclusive du film d’ouverture La Vénus électrique.

Une occasion unique de découvrir l’œuvre qui donnera le ton de la compétition, simultanément avec les festivaliers cannois. .

CINEMA SAINT JOSEPH 14 rue Notre Dame Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 11 34 com@cinestjoseph44.fr

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English :

The Saint-Joseph cinema opens its doors to the Croisette: opening night of the Cannes Film Festival

L’événement Cérémonie d’ouverture du festival de Cannes au cinéma Saint-Joseph Pornic a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic