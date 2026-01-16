Cérémonie d’ouverture du Festival du Journalisme Sportif Laval

Cérémonie d’ouverture du Festival du Journalisme Sportif

Début : 2026-02-03 15:00:00

fin : 2026-02-03 16:30:00

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

Un entraineur ne devrait pas dire ça animée par Vincent Duluc, en présence de Guy Stephan.

Intervenants

Didier Deschamps

Vincent Duluc

Guy Stephan

Didier Deschamps a tout gagné, tout vécu, tout entendu, mais continue de peser chaque mot. Dans cette master class, le sélectionneur des Bleus se livre sans fard dans un dialogue exigeant avec Vincent Duluc, entre pouvoir du silence, gestion de la parole et responsabilité médiatique au plus haut niveau.

Entrée libre, sur réservation .

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

