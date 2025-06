Cérémonie d’ouverture et projection Moi qui t’aimais Palais des congrès Atlantia La Baule-Escoublac 25 juin 2025 19:30

Cérémonie d'ouverture et projection Moi qui t'aimais
Palais des congrès Atlantia
119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
La Baule-Escoublac
Loire-Atlantique

25 juin 2025 19:30

22:00

2025-06-25

Film d’ouverture hors compétition dans le cadre du Festival de Cinéma et Musique de Film de La Baule, en présence de l’équipe du film

Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

Réalisation Diane Kurys

Interprétation Marina Foïs, Roschdy Zem, Thierry de Peretti

Musique Philippe Sarde

Genre Biopic

Sortie 01/10/2025 .

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

