Cérémonie d’ouverture officielle du 70e Critérium Val-d’Isère

Cérémonie d’ouverture officielle du 70e Critérium

Avenue Olympique Val-d’Isère Savoie

Début : 2025-12-12 17:30:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-12

Venez assister à la cérémonie d’ouverture officielle en présence du Maire de Val d’Isère, suivie de la présentation des compétiteurs du Géant avec remise des dossards du TOP 15.

Avenue Olympique Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 03 49 info@valsport.org

English : Official Opening Ceremony of the 70th Critérium

Come along to the official opening ceremony in the presence of the Mayor of Val d’Isère, followed by the Giant competitors’ presentation and the presentation of bibs to the Top 15.

