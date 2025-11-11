Cérémonie du 107ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas

Cérémonie du 107ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918

Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas

Le rendez-vous est donné au Monument aux Morts. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à l’espace Jean Duffard.

Rond-point du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 20 evenements@mairie-valreas.fr

English :

The rendezvous is at the Monument aux Morts. A vin d’honneur will be served at the end of the ceremony at the Espace Jean Duffard.

German :

Der Treffpunkt ist das Monument aux Morts. Im Anschluss an die Zeremonie wird im Espace Jean Duffard ein Ehrenwein serviert.

Italiano :

L’appuntamento è al Monument aux Morts. Al termine della cerimonia sarà servito un vin d’honneur presso l’Espace Jean Duffard.

Espanol :

La cita es en el Monument aux Morts. Al final de la ceremonia se servirá un vino de honor en el Espace Jean Duffard.

