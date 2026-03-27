Cérémonie du 11 avril à Huriel place de la Toque Huriel
Cérémonie du 11 avril à Huriel place de la Toque Huriel samedi 11 avril 2026.
Cérémonie du 11 avril à Huriel
place de la Toque Sous la halle Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Une cérémonie du souvenir sous la halle d’ Huriel le samedi 11 avril 2025 à 11 h .
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place de la Toque Sous la halle Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44
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English :
A remembrance ceremony will be held under the Huriel covered market on Saturday, April 11, 2025 at 11 a.m. .
L’événement Cérémonie du 11 avril à Huriel Huriel a été mis à jour le 2026-03-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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