Cérémonie du 11 avril à Huriel place de la Toque Huriel

Cérémonie du 11 avril à Huriel

place de la Toque Sous la halle Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une cérémonie du souvenir sous la halle d’ Huriel le samedi 11 avril 2025 à 11 h .

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place de la Toque Sous la halle Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

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English :

A remembrance ceremony will be held under the Huriel covered market on Saturday, April 11, 2025 at 11 a.m. .

L’événement Cérémonie du 11 avril à Huriel Huriel a été mis à jour le 2026-03-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ