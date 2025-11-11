Cérémonie du 11 novembre 1918 Volnay
Cérémonie du 11 novembre 1918
Place de l’église Volnay Sarthe
À Volnay et Saint-Mars-de-Locquenay
Cérémonies avec les AFN et UNACITA. .
Place de l’église Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 44 07
