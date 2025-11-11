Cérémonie du 11 novembre 1918

Place de l’église Volnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

À Volnay et Saint-Mars-de-Locquenay

Cérémonies avec les AFN et UNACITA. .

Place de l’église Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 44 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cérémonie du 11 novembre 1918 Volnay a été mis à jour le 2025-02-25 par Pays Perche Sarthois