Cérémonie du 11 novembre Monument aux Morts Arvert
Cérémonie du 11 novembre Monument aux Morts Arvert mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 novembre
Monument aux Morts Mairie Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918.
.
Monument aux Morts Mairie Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
English :
Commemoration of the Armistice of November 11, 1918.
German :
Gedenken an den Waffenstillstand vom 11. November 1918.
Italiano :
Commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre 1918.
Espanol :
Conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre de 1918.
L’événement Cérémonie du 11 novembre Arvert a été mis à jour le 2025-02-18 par Royan Atlantique