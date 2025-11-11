Cérémonie du 11 novembre Monument aux Morts Arvert

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Début : Mardi 2025-11-11 10:30:00
Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918.
Monument aux Morts Mairie Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36  mairie@ville-arvert.fr

English :

Commemoration of the Armistice of November 11, 1918.

German :

Gedenken an den Waffenstillstand vom 11. November 1918.

Italiano :

Commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre 1918.

Espanol :

Conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre de 1918.

