Cérémonie du 11 novembre Rue de l’église Brie-sous-Mortagne
Cérémonie du 11 novembre Rue de l'église Brie-sous-Mortagne mardi 11 novembre 2025.
Début : 2025-11-11 16:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Cérémonie Commémorative du 11 novembre.
Rue de l'église Monuments aux Morts Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
November 11 Commemorative Ceremony.
German :
Gedenkzeremonie zum 11. November.
Italiano :
11 novembre Cerimonia commemorativa.
Espanol :
11 de noviembre Ceremonia conmemorativa.
L’événement Cérémonie du 11 novembre Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique