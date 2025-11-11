Cérémonie du 11 novembre Quai de l’esturgeon Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Cérémonie du 11 novembre
Quai de l’esturgeon Monuments aux Morts Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
Début : 2025-11-11 11:00:00
Cérémonie commémorative du 11 novembre.
Quai de l’esturgeon Monuments aux Morts Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 44 03
English :
November 11 commemorative ceremony.
German :
Gedenkzeremonie zum 11. November.
Italiano :
Cerimonia commemorativa dell’11 novembre.
Espanol :
Ceremonia conmemorativa del 11 de noviembre.
