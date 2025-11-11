Cérémonie du 11 novembre Quai de l’esturgeon Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Cérémonie du 11 novembre

Quai de l’esturgeon Monuments aux Morts Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Cérémonie commémorative du 11 novembre.

English :

November 11 commemorative ceremony.

German :

Gedenkzeremonie zum 11. November.

Italiano :

Cerimonia commemorativa dell’11 novembre.

Espanol :

Ceremonia conmemorativa del 11 de noviembre.

