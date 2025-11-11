Cérémonie du 11 novembre Cozes

Cérémonie du 11 novembre

Place du Souvenir Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-11-11 10:45:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Cérémonie Commémorative du 11 novembre.

Place du Souvenir Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 90 97

English :

November 11 Commemorative Ceremony.

German :

Gedenkzeremonie zum 11. November.

Italiano :

11 novembre Cerimonia commemorativa.

Espanol :

11 de noviembre Ceremonia conmemorativa.

