Cérémonie du 11 novembre Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cusset

Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cérémonie Place Félix-Cornil Cusset Allier
Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Le 11 novembre, Cusset invite l’ensemble de la population à commémorer l’Armistice de 1918 et à honorer ceux qui ont donné leur vie pour la France.
English :
On November 11, Cusset invites the entire population to commemorate the Armistice of 1918 and honor those who gave their lives for France.
German :
Am 11. November lädt Cusset die gesamte Bevölkerung ein, des Waffenstillstands von 1918 zu gedenken und diejenigen zu ehren, die ihr Leben für Frankreich geopfert haben.
Italiano :
L’11 novembre, Cusset invita tutta la popolazione a commemorare l’Armistizio del 1918 e a onorare coloro che hanno dato la vita per la Francia.
Espanol :
El 11 de noviembre, Cusset invita a toda la población a conmemorar el Armisticio de 1918 y a honrar a los que dieron su vida por Francia.
