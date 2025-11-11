Cérémonie du 11 novembre Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cusset

Cérémonie du 11 novembre

Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cérémonie Place Félix-Cornil Cusset Allier

Le 11 novembre, Cusset invite l’ensemble de la population à commémorer l’Armistice de 1918 et à honorer ceux qui ont donné leur vie pour la France.

English :

On November 11, Cusset invites the entire population to commemorate the Armistice of 1918 and honor those who gave their lives for France.

German :

Am 11. November lädt Cusset die gesamte Bevölkerung ein, des Waffenstillstands von 1918 zu gedenken und diejenigen zu ehren, die ihr Leben für Frankreich geopfert haben.

Italiano :

L’11 novembre, Cusset invita tutta la popolazione a commemorare l’Armistizio del 1918 e a onorare coloro che hanno dato la vita per la Francia.

Espanol :

El 11 de noviembre, Cusset invita a toda la población a conmemorar el Armisticio de 1918 y a honrar a los que dieron su vida por Francia.

