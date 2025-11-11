Cérémonie du 11 novembre Monuments aux Morts Épargnes
Cérémonie du 11 novembre Monuments aux Morts Épargnes mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 novembre
Monuments aux Morts Le Bourg Épargnes Charente-Maritime
Cérémonie Commémorative du 11 novembre.
Monuments aux Morts Le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 72 50
English :
November 11 Commemorative Ceremony.
German :
Gedenkzeremonie zum 11. November.
Italiano :
11 novembre Cerimonia commemorativa.
Espanol :
11 de noviembre Ceremonia conmemorativa.
