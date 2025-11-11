Cérémonie du 11 novembre Place Saint-Germain Flers
Cérémonie du 11 novembre Place Saint-Germain Flers mardi 11 novembre 2025.
Place Saint-Germain Eglise Saint-Germain Flers
11 novembre 2025 11:00:00
12:30:00
2025-11-11
Placé sous la direction de François RONDEL, l’orchestre d’harmonie du Conservatoire de musique de Flers Agglo animera la messe à 11h en l’église Saint-Germain, puis la cérémonie patriotique à 12h15 au monument aux morts. .
Place Saint-Germain Eglise Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
