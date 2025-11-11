Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cérémonie du 11 novembre Place Saint-Germain Flers

Cérémonie du 11 novembre Place Saint-Germain Flers mardi 11 novembre 2025.

Cérémonie du 11 novembre

Place Saint-Germain Eglise Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11 12:30:00

Date(s) :
2025-11-11

Placé sous la direction de François RONDEL, l’orchestre d’harmonie du Conservatoire de musique de Flers Agglo animera la messe à 11h en l’église Saint-Germain, puis la cérémonie patriotique à 12h15 au monument aux morts.   .

Place Saint-Germain Eglise Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88  conservatoire@flers-agglo.fr

English : Cérémonie du 11 novembre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cérémonie du 11 novembre Flers a été mis à jour le 2025-10-13 par Flers agglo