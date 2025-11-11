Cérémonie du 11 novembre Rue de la mairie Floirac
Cérémonie du 11 novembre Rue de la mairie Floirac mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 novembre
Rue de la mairie Monuments aux Morts Floirac Charente-Maritime
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Cérémonie Commémorative du 11 novembre.
Rue de la mairie Monuments aux Morts Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 63 61
English :
November 11 Commemorative Ceremony.
German :
Gedenkzeremonie zum 11. November.
Italiano :
11 novembre Cerimonia commemorativa.
Espanol :
11 de noviembre Ceremonia conmemorativa.
L’événement Cérémonie du 11 novembre Floirac a été mis à jour le 2025-10-28 par Royan Atlantique