Cérémonie du 11 novembre Rue de la mairie Floirac

Cérémonie du 11 novembre

Rue de la mairie Monuments aux Morts Floirac Charente-Maritime

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Cérémonie Commémorative du 11 novembre.

Rue de la mairie Monuments aux Morts Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 63 61

English :

November 11 Commemorative Ceremony.

German :

Gedenkzeremonie zum 11. November.

Italiano :

11 novembre Cerimonia commemorativa.

Espanol :

11 de noviembre Ceremonia conmemorativa.

