Cérémonie du 11 novembre Rue du Port Laruns

Invitation à la cérémonie du 11 novembre 2025

Le maire de Laruns, Robert Casadebaig, et le conseil municipal de Laruns ont l(honneur de vous convier le mardi 11 novembre à 18h au Jardin de la Mémoire

Accueil des autorités

Cérémonie patriotique

Discours

Vin d’honneur .

Rue du Port Jardin de la mémoire Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 mairie@laruns.fr

