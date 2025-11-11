Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre Rue du Port Laruns mardi 11 novembre 2025.

Cérémonie du 11 novembre

Rue du Port Jardin de la mémoire Laruns Pyrénées-Atlantiques

2025-11-11
fin : 2025-11-11

2025-11-11

Invitation à la cérémonie du 11 novembre 2025
Le maire de Laruns, Robert Casadebaig, et le conseil municipal de Laruns ont l(honneur de vous convier le mardi 11 novembre à 18h au Jardin de la Mémoire
Accueil des autorités
Cérémonie patriotique
Discours
Vin d’honneur   .

Rue du Port Jardin de la mémoire Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15  mairie@laruns.fr

