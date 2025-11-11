Cérémonie du 11 novembre Rue du Port Laruns
Cérémonie du 11 novembre Rue du Port Laruns mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 novembre
Rue du Port Jardin de la mémoire Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Invitation à la cérémonie du 11 novembre 2025
Le maire de Laruns, Robert Casadebaig, et le conseil municipal de Laruns ont l(honneur de vous convier le mardi 11 novembre à 18h au Jardin de la Mémoire
Accueil des autorités
Cérémonie patriotique
Discours
Vin d’honneur .
Rue du Port Jardin de la mémoire Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15 mairie@laruns.fr
English : Cérémonie du 11 novembre
German : Cérémonie du 11 novembre
Italiano :
Espanol : Cérémonie du 11 novembre
L’événement Cérémonie du 11 novembre Laruns a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées