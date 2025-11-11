Cérémonie du 11 novembre Parc de l’Ingénieur Saint-Médard-en-Jalles

Cérémonie du 11 novembre Parc de l’Ingénieur Saint-Médard-en-Jalles mardi 11 novembre 2025.

Cérémonie du 11 novembre Mardi 11 novembre, 09h30 Parc de l’Ingénieur Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-11T09:30:00+01:00 – 2025-11-11T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-11T09:30:00+01:00 – 2025-11-11T10:30:00+01:00

La Ville de Saint-médard en Jalles organise, en partenariat avec le Comité d’entente des anciens combattants, le 107e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, qui commémore la victoire, la paix et l’hommage à tous les morts pour la France.

La cérémonie, ouverte au public, se déroulera à 9h30 au Mémorial du parc de l’ingénieur.

Parc de l’Ingénieur 61, rue Jean Jaurès 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

107e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles