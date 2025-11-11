Cérémonie du 11 Novembre place Jacques Chaban Delmas Saint-Georges-d’Oléron

Cérémonie du 11 Novembre

place Jacques Chaban Delmas Monument aux morts Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-11 09:45:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Aux morts pour la France de la guerre 1914-1918

English :

To those who died for France in the 1914-1918 war

German :

An die Toten für Frankreich im Krieg 1914-1918

Italiano :

A coloro che sono morti per la Francia nella guerra 1914-1918

Espanol :

A los que murieron por Francia en la guerra de 1914-1918

L’événement Cérémonie du 11 Novembre Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes