CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE Saint-Pargoire

Monsieur le Maire, Jean Luc DARMANIN, les membres du Conseil Municipal, ont l’honneur de vous convier à la cérémonie de commémoration de l’armistice de 1918, le mardi 11 novembre.
Aux monuments aux morts à 11h30 en présence de l’Harmonie des 2 Rives, suivi d’un vin d’honneur offert par la mairie à la salle Max Paux .
Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01
English :
The Mayor, Jean Luc DARMANIN, and members of the Municipal Council are honored to invite you to the 1918 Armistice Commemoration Ceremony on Tuesday, November 11th.
German :
Der Bürgermeister, Jean Luc DARMANIN, und die Mitglieder des Gemeinderats haben die Ehre, Sie zur Gedenkfeier des Waffenstillstands von 1918 am Dienstag, dem 11. November, einzuladen.
Italiano :
Il Sindaco, Jean Luc DARMANIN, e i membri del Consiglio comunale sono onorati di invitarvi alla cerimonia di commemorazione dell’Armistizio del 1918 che si terrà martedì 11 novembre.
Espanol :
El Alcalde, Jean Luc DARMANIN, y los miembros del Consejo Municipal tienen el honor de invitarle a la ceremonia de conmemoración del Armisticio de 1918, el martes 11 de noviembre.
