Cérémonie du 11 Novembre Sauzelle Rue du Lieutenant J.P Blorville Saint-Georges-d’Oléron
Cérémonie du 11 Novembre Sauzelle Rue du Lieutenant J.P Blorville Saint-Georges-d’Oléron mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 Novembre Sauzelle
Rue du Lieutenant J.P Blorville Monument aux morts Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 09:25:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Aux morts pour la France de la guerre 1914-1918
.
Rue du Lieutenant J.P Blorville Monument aux morts Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02
English :
To those who died for France in the 1914-1918 war
German :
An die Toten für Frankreich im Krieg 1914-1918
Italiano :
A coloro che sono morti per la Francia nella guerra 1914-1918
Espanol :
A los que murieron por Francia en la guerra de 1914-1918
L’événement Cérémonie du 11 Novembre Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes