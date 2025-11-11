Cérémonie du 11 novembre Semussac
Cérémonie du 11 novembre Semussac mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 novembre
place de l’Eglise Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Pour la cérémonie du 11 novembre un rassemblement est prévu place de l’église à 10h30, suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts et au cimetière.
Un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente.
place de l’Eglise Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05
English :
For the November 11th ceremony, gather at Place de l’Eglise at 10:30am, followed by wreath-laying at the war memorial and cemetery.
A vin d’honneur will be served in the salle polyvalente.
German :
Für die Zeremonie am 11. November ist um 10:30 Uhr eine Versammlung auf dem Place de l’Eglise geplant, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und auf dem Friedhof.
Anschließend wird in der Mehrzweckhalle ein Ehrenwein serviert.
Italiano :
La cerimonia dell’11 novembre si terrà in Place de l’Eglise alle 10.30, seguita dalla deposizione di corone al monumento ai caduti e al cimitero.
Nella Salle Polyvalente sarà servito un vin d’honneur.
Espanol :
La ceremonia del 11 de noviembre se celebrará en la Place de l’Eglise a las 10.30 horas, seguida de una ceremonia de colocación de coronas en el memorial de guerra y en el cementerio.
Se servirá un vino de honor en la Sala Polivalente.
