Cérémonie du 11 novembre

place de l’Eglise Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Pour la cérémonie du 11 novembre un rassemblement est prévu place de l’église à 10h30, suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts et au cimetière.

Un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente.

place de l’Eglise Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05

English :

For the November 11th ceremony, gather at Place de l’Eglise at 10:30am, followed by wreath-laying at the war memorial and cemetery.

A vin d’honneur will be served in the salle polyvalente.

German :

Für die Zeremonie am 11. November ist um 10:30 Uhr eine Versammlung auf dem Place de l’Eglise geplant, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und auf dem Friedhof.

Anschließend wird in der Mehrzweckhalle ein Ehrenwein serviert.

Italiano :

La cerimonia dell’11 novembre si terrà in Place de l’Eglise alle 10.30, seguita dalla deposizione di corone al monumento ai caduti e al cimitero.

Nella Salle Polyvalente sarà servito un vin d’honneur.

Espanol :

La ceremonia del 11 de noviembre se celebrará en la Place de l’Eglise a las 10.30 horas, seguida de una ceremonia de colocación de coronas en el memorial de guerra y en el cementerio.

Se servirá un vino de honor en la Sala Polivalente.

L’événement Cérémonie du 11 novembre Semussac a été mis à jour le 2025-11-03 par Royan Atlantique