Cérémonie du 11 novembre TARBES Tarbes
Cérémonie du 11 novembre TARBES Tarbes mardi 11 novembre 2025.
Cérémonie du 11 novembre
TARBES Allées Leclerc Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
107ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918
Attention
Circulation interdite Allées Leclerc, rue de Cronstadt, rue Maransin de 09 h 00 à 12 h 00
Stationnement interdit rue Maransin côté Ouest et rue de la Victoire
.
TARBES Allées Leclerc Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 38
English :
107th anniversary of the Armistice of November 11, 1918
Attention:
Traffic closed Allées Leclerc, rue de Cronstadt, rue Maransin from 09:00 to 12:00
No parking on rue Maransin west side and rue de la Victoire
German :
107. Jahrestag des Waffenstillstands vom 11. November 1918
Bitte beachten:
Fahrverbot Allées Leclerc, rue de Cronstadt, rue Maransin von 09:00 bis 12:00 Uhr
Parkverbot in der Rue Maransin auf der Westseite und in der Rue de la Victoire
Italiano :
107° anniversario dell’Armistizio dell’11 novembre 1918
Si prega di notare
Divieto di circolazione in Allées Leclerc, rue de Cronstadt, rue Maransin dalle 09:00 alle 12:00
Divieto di sosta su rue Maransin lato ovest e rue de la Victoire
Espanol :
107º aniversario del Armisticio del 11 de noviembre de 1918
Atención
Prohibida la circulación en Allées Leclerc, rue de Cronstadt, rue Maransin de 09:00 a 12:00
Prohibido aparcar en el lado oeste de la rue Maransin y en la rue de la Victoire
L’événement Cérémonie du 11 novembre Tarbes a été mis à jour le 2025-11-04 par OT de Tarbes|CDT65