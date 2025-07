Cérémonie du 14 juillet Lavoûte-Chilhac

Cérémonie du 14 juillet Lavoûte-Chilhac lundi 14 juillet 2025.

Cérémonie du 14 juillet

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-14 11:30:00

2025-07-14

Fête Nationale: Cérémonie en mairie à 11h30 suivie d’un apéritif.

Après-midi: Concours de pétanque, buvette, crêpes, barbecue frites par l’amicale des Sapeurs pompiers.

En soirée: Retraite au flambeau, concert, feu d’artifice.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr

English :

Fête Nationale: Ceremony at Town Hall at 11:30, followed by an aperitif.

Afternoon: pétanque competition, refreshments, crêpes, barbecue and French fries by the firefighters’ association.

Evening: Torchlight procession, concert, fireworks.

German :

Nationalfeiertag: Zeremonie im Rathaus um 11:30 Uhr, gefolgt von einem Aperitif.

Nachmittags: Boule-Wettbewerb, Getränkestand, Crêpes, Barbecue mit Pommes frites durch die Feuerwehr.

Am Abend: Fackelzug, Konzert, Feuerwerk.

Italiano :

Festa nazionale: cerimonia in municipio alle 11:30 seguita da un aperitivo.

Pomeriggio: gara di petanque, rinfresco, crêpes, barbecue e patatine fritte a cura dell’associazione dei vigili del fuoco.

Sera: fiaccolata, concerto, spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Fiesta Nacional: Ceremonia en el ayuntamiento a las 11:30 seguida de un aperitivo.

Tarde: Competición de petanca, refrescos, crepes, barbacoa y patatas fritas a cargo de la asociación de bomberos.

Noche: desfile de antorchas, concierto y fuegos artificiales.

