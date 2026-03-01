Cérémonie du 19 Mars 1962 Rue du Bassin Le Croisic

Cérémonie du 19 Mars 1962

Rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic Loire-Atlantique

Cérémonie du 19 Mars 1962

Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Madame Michèle Quellard, Maire de la Ville du Croisic,

Monsieur Jacques Bruneau, premier adjoint au Maire et Correspondant Défense,

Le comité local du Souvenir Français,

et le Conseil Municipal

ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie de commémoration du 19 Mars 1962, journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

10h30- Rassemblement pour dépôt de gerbe au monument aux morts du Mont-Esprit. .

Rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

