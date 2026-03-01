Cérémonie du 19 Mars 1962 Rue du Bassin Le Croisic
Cérémonie du 19 Mars 1962 Rue du Bassin Le Croisic jeudi 19 mars 2026.
Cérémonie du 19 Mars 1962
Rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 10:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Cérémonie du 19 Mars 1962
Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Madame Michèle Quellard, Maire de la Ville du Croisic,
Monsieur Jacques Bruneau, premier adjoint au Maire et Correspondant Défense,
Le comité local du Souvenir Français,
et le Conseil Municipal
ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie de commémoration du 19 Mars 1962, journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
10h30- Rassemblement pour dépôt de gerbe au monument aux morts du Mont-Esprit. .
Rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cérémonie du 19 Mars 1962 Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-04 par ADT44