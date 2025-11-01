Cérémonie du 1er novembre

Cimetière de Cusset Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Chaque année, la traditionnelle cérémonie du 1er novembre rend hommage aux anciens maires et parlementaires de Cusset.

.

Cimetière de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

Every year, the traditional November 1st ceremony pays tribute to Cusset’s former mayors and members of parliament.

German :

Jedes Jahr werden bei der traditionellen Zeremonie am 1. November die ehemaligen Bürgermeister und Parlamentarier von Cusset geehrt.

Italiano :

Ogni anno, la tradizionale cerimonia del 1° novembre rende omaggio agli ex sindaci e parlamentari di Cusset.

Espanol :

Cada año, la tradicional ceremonia del 1 de noviembre rinde homenaje a los antiguos alcaldes y diputados de Cusset.

L’événement Cérémonie du 1er novembre Cusset a été mis à jour le 2025-10-28 par Vichy Destinations