Cérémonie du 1er novembre Cusset
Cérémonie du 1er novembre Cusset samedi 1 novembre 2025.
Cérémonie du 1er novembre
Cimetière de Cusset Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 11:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Chaque année, la traditionnelle cérémonie du 1er novembre rend hommage aux anciens maires et parlementaires de Cusset.
Cimetière de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
Every year, the traditional November 1st ceremony pays tribute to Cusset’s former mayors and members of parliament.
German :
Jedes Jahr werden bei der traditionellen Zeremonie am 1. November die ehemaligen Bürgermeister und Parlamentarier von Cusset geehrt.
Italiano :
Ogni anno, la tradizionale cerimonia del 1° novembre rende omaggio agli ex sindaci e parlamentari di Cusset.
Espanol :
Cada año, la tradicional ceremonia del 1 de noviembre rinde homenaje a los antiguos alcaldes y diputados de Cusset.
