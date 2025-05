Cérémonie du 505e US PIR – Neuville-au-Plain, 7 juin 2025 16:30, Neuville-au-Plain.

Manche

Début : 2025-06-07 16:30:00

fin : 2025-06-07 17:30:00

2025-06-07

le château, cérémonie à la plaque du 505th US PIR de la 82nd Airborne.

Neuville-au-Plain 50480 Manche Normandie +33 6 61 36 90 50

the château, ceremony at the plaque of the 505th US PIR of the 82nd Airborne.

das Schloss, Zeremonie an der Gedenktafel des 505th US PIR der 82nd Airborne.

il castello, cerimonia presso la targa del 505° PIR dell’82° aviotrasportato.

el castillo, ceremonia en la placa del 505º PIR estadounidense de la 82ª Aerotransportada.

