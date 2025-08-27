Cérémonie du 81ème anniversaire de la Libération de Valréas Place Aristide Briand Valréas

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Début : Mercredi 2025-08-27 10:00:00

Cérémonie du souvenir. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la commémoration.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Remembrance ceremony. A vin d’honneur will be served at the end of the commemoration.

German :

Zeremonie des Gedenkens. Im Anschluss an die Gedenkfeier wird ein Ehrenwein serviert.

Italiano :

Cerimonia di commemorazione. Al termine della commemorazione verrà servito un vin d’honneur.

Espanol :

Ceremonia de conmemoración. Al final de la conmemoración se servirá un vin d’honneur.

