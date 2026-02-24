Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de la 2e DB

Saint-Martin-de-Varreville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

9h30 Cérémonie commémorative du 82e anniversaire du Débarquement de la 2e DB du Maréchal Leclerc en Normandie.

11h15 Messe dans l’église de Saint-Martin-de-Varreville et repas par souscription. .

Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie +33 6 67 08 64 31

English : Cérémonie du 82e anniversaire du Débarquement de la 2e DB

