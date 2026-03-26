Cérémonie du cacao Association le Papillon Nyons

Cérémonie du cacao Association le Papillon Nyons samedi 11 avril 2026.

Cérémonie du cacao

Association le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Cacao sacré, rapé, chants et soins
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Association le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74  associationlepapillon@gmail.com

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English :

Sacred cocoa, grated, sung and cared for

L’événement Cérémonie du cacao Nyons a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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