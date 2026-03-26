Cérémonie du cacao Association le Papillon Nyons

Cérémonie du cacao

Association le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Cacao sacré, rapé, chants et soins

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Association le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74 associationlepapillon@gmail.com

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English :

Sacred cocoa, grated, sung and cared for

L’événement Cérémonie du cacao Nyons a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale