Depuis désormais plus de 100 ans, l’American Battle Commission a l’honneur de commémorer les civils et militaires tombés au service des États-Unis pour défendre la liberté.

La cérémonie du Memorial Day est l’incarnation de cette tradition, et rassemble chaque année représentants français et américains à l’occasion de ce jour du souvenir.

La cérémonie se déroulera cette année au Cimetière et Mémorial américain de Dinozé le dimanche 25 mai 2025 à 10h30 et est ouverte au public.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le 03.29.82.04.75 ou par mail à epinalvisits@abmc.gov.

En espérant vous y voir nombreux!Tout public

Cimetière américain de Dinozé 385 rue de la Rondenolle

Dinozé 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 04 75

English :

For over 100 years now, the American Battle Commission has had the honor of commemorating the civilians and soldiers who fell in the service of the United States in defense of freedom.

The Memorial Day ceremony is the embodiment of this tradition, and each year brings together French and American representatives to mark this day of remembrance.

This year, the ceremony will take place at the Dinozé American Cemetery and Memorial on Sunday, May 25, 2025 at 10:30 a.m., and is open to the public.

For further information, please call 03.29.82.04.75 or e-mail epinalvisits@abmc.gov.

Hope to see you there!

German :

Seit nunmehr über 100 Jahren hat die American Battle Commission die Ehre, der Zivilisten und Soldaten zu gedenken, die im Dienste der Vereinigten Staaten gefallen sind, um die Freiheit zu verteidigen.

Die Zeremonie am Memorial Day verkörpert diese Tradition und bringt jedes Jahr französische und amerikanische Vertreter anlässlich dieses Gedenktages zusammen.

Die Zeremonie findet dieses Jahr am Sonntag, dem 25. Mai 2025, um 10.30 Uhr auf dem amerikanischen Friedhof und Denkmal in Dinozé statt und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Für weitere Informationen können Sie sich gerne unter 03.29.82.04.75 oder per E-Mail an epinalvisits@abmc.gov wenden.

Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Da oltre 100 anni, l’American Battle Commission ha l’onore di commemorare i civili e i soldati caduti al servizio degli Stati Uniti in difesa della libertà.

La cerimonia del Memorial Day è l’incarnazione di questa tradizione e ogni anno riunisce rappresentanti francesi e americani per celebrare questo giorno di commemorazione.

Quest’anno la cerimonia si svolgerà presso il Dinozé American Cemetery and Memorial domenica 25 maggio 2025 alle 10.30 ed è aperta al pubblico.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03.29.82.04.75 o inviare un’e-mail a epinalvisits@abmc.gov.

Speriamo di vedervi numerosi!

Espanol :

Desde hace más de 100 años, la American Battle Commission tiene el honor de conmemorar a los civiles y soldados caídos al servicio de Estados Unidos en defensa de la libertad.

La ceremonia del Memorial Day es la encarnación de esta tradición, y cada año reúne a representantes franceses y estadounidenses para conmemorar este día de recuerdo.

Este año, la ceremonia tendrá lugar en el Dinozé American Cemetery and Memorial el domingo 25 de mayo de 2025 a las 10.30 h y está abierta al público.

Para más información, llame al 03.29.82.04.75 o envíe un correo electrónico a epinalvisits@abmc.gov.

Esperamos ver a muchos de ustedes allí

